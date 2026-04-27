T.C.İNEBOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İNEBOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/29 Esas

Mahkememizde açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalı Hasan oğlu, 13.04.1993 doğumlu, 439*****220 T.C. Kimlik numaralı Taha YILMAZER, mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda açık adresleri tespit edilemediğinden, dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğine karar verilmiştir.Dava dilekçesinde özetle; Davalı Taha YILMAZER'in 6. Ana Jet Üs Komutanlığı/ Bandırma - Balıkesir emrinde görevli iken 7145 Sayılı Kanunun 26. Maddesi ile 375 sayılı KHK'ya eklenen 35 B geçici maddesi kapsamında 16.04.2020 tarihinde kamu görevinden çıkarılmış olması nedeni ile 01.06.2012- 01.06.2015 tarihlerinde harp okulu öğrenimi boyunca yapılan masrafa ilişkin toplam 17.265,93 TL'nin 01.06.2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile, 29.03.2016 tarihinde yapılan masrafa ilişkin toplam 15.262,62 TL'nin 29.03.2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile, 30.12.2016 tarihinde yapılan masrafa ilişkin toplam 662,37 TL'nin 30.12.2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi talep edilmiştir.

Dava dilekçesine ilan tarihinden 7 gün sonradan başlamak üzere 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz, dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, tüm delillerini açıkça ve hangi vakıaların delili olduğunu belirterek bildirmeniz, elinizde bulunan delilleri dilekçenize eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyaların bulundukları yer bilgilerini detaylı olarak bildirmeniz ilanen tebliğ olunur.