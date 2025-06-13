T.C. İNEBOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/86 Esas

Davacı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalı Mustafa ve Fatma oğlu, 25/05/1937 doğumlu, 436*****392 T.C. Kimlik numaralı Orhan KESİM'in mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda açık adresleri tespit edilemediğinden, dava dilekçesi, bilirkişi raporunun özeti ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Dava dilekçesi özetle; Kastamonu İli, Abana İlçesi, Bağlık Mahallesi, 163 ada 3 parsel sayılı taşınmazın davalıların hissesine tekamül eden kısmının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi dava ve talep edilmiştir.

Bilirkişi heyetinin raporlarında davalılar adına ödenmesi gereken toplam kamulaştırma bedeli 231.351,84 TL olarak hesaplanmıştır.

Duruşma Günü: 09/07/2025 günü saat: 11:40'da duruşma salonunda duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK 320 ve 321 maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.