T.C. İNEBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İNEBOLUSULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2021/755 Esas

Davalı: Reşide 33964844472 T.C. Kimlik Numaralı, Abdurrahim ve Fatma'dan olma, 01.07.1902 doğumlu.

Mahkememizde bulunan Ortaklığın Giderilmesi davasında taraf olmanız, Kastamonu ili, Bozkurt ilçesi, Beldeğirmen köyü, 156 ada 6 parsel sayılı taşınmazın satışının talebi üzerine açılan davada tarafınıza tebligat yapılamamış olup, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu nedenle, 12.03.2026 günü saat: 10:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 15.01.2026