T.C.

İNEBOLUSULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2024/945 Esas

Davalı : İsmail Çınar 42766550948 T.C. Kimlik Numaralı, Hasan ve Hatice'den olma, 01.01.1992 doğumlu.

Mahkememizde bulunan Ortaklığın Giderilmesi davasında taraf olmanız, Kastamonu ili, Bozkurt ilçesi, Merkez Kutluca mahallesi, 120 ada 1 parsel, Kastamonu ili, Bozkurt ilçesi, Kutluca köyü, 126 ada 6 parsel, Kastamonu ili, Bozkurt ilçesi, Kutluca köyü, 135 ada 5 parsel ve Kastamonu ili, Bozkurt ilçesi, Kutluca köyü, 139 ada 11 parsel sayılı taşınmazlarının satışının talebi üzerine açılan davada tarafınıza tebligat yapılamamış olup, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu nedenle, 17.07.2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 15.05.2025