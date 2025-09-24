T.C. İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/1 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa ili İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi 245 ada 30 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında arsa vasfında ve 935,55 metrekaredir.

Adresi: -

Yüzölçümü: 931,55 m2

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli İnegöl Cerrah Revizyon İmar Planı sınırları içerisinde konut gelişme alanı olarak kayıtlıdır.

Kıymeti: 5.750.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/10/2025 - 10:47

Bitiş Tarih ve Saati: 04/11/2025 - 10:47

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 10:47

Bitiş Tarih ve Saati: 27/11/2025 - 10:47

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa ili İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi 1989 ada 1 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında arsa vasfında ve 4.589,25 metrekaredir.

Adresi: -

Yüzölçümü: 4.589,25 m2

İmar Durumu: İnegöl Cerrah Revizyon İmar Planı Kapsamında konut gelişme alanı lejantlıdır.

Kıymeti: 32.125.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/10/2025 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati: 04/11/2025 - 13:46

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati: 27/11/2025 - 13:46

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa ili İnegöl ilçesi Edebey Mahallesi 0 ada 740 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfında ve yüzölçümü 6.125 metrekaredir.

Adresi: -

Yüzölçümü: 6.125 m2

İmar Durumu: İnegöl Bursa Nazım İmar Planında 1/25.000 ölçeklidir.

Kıymeti: 4.875.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/10/2025 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati: 04/11/2025 - 14:55

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati: 27/11/2025 - 14:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.