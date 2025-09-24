T.C. İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2025/1 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bursa ili İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi 245 ada 30 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında arsa vasfında ve 935,55 metrekaredir.
Adresi: -
Yüzölçümü: 931,55 m2
İmar Durumu: 1/1000 ölçekli İnegöl Cerrah Revizyon İmar Planı sınırları içerisinde konut gelişme alanı olarak kayıtlıdır.
Kıymeti: 5.750.000,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/10/2025 - 10:47
Bitiş Tarih ve Saati: 04/11/2025 - 10:47
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 10:47
Bitiş Tarih ve Saati: 27/11/2025 - 10:47
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bursa ili İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi 1989 ada 1 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında arsa vasfında ve 4.589,25 metrekaredir.
Adresi: -
Yüzölçümü: 4.589,25 m2
İmar Durumu: İnegöl Cerrah Revizyon İmar Planı Kapsamında konut gelişme alanı lejantlıdır.
Kıymeti: 32.125.000,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/10/2025 - 13:46
Bitiş Tarih ve Saati: 04/11/2025 - 13:46
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 13:46
Bitiş Tarih ve Saati: 27/11/2025 - 13:46
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bursa ili İnegöl ilçesi Edebey Mahallesi 0 ada 740 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfında ve yüzölçümü 6.125 metrekaredir.
Adresi: -
Yüzölçümü: 6.125 m2
İmar Durumu: İnegöl Bursa Nazım İmar Planında 1/25.000 ölçeklidir.
Kıymeti: 4.875.000,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/10/2025 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati: 04/11/2025 - 14:55
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati: 27/11/2025 - 14:55
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.