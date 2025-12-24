T.C. İNEGÖL 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İNEGÖL 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/157 Esas

Konu : Gaiplik ilanı

Erzurum İli Horasan ilçesi Aliceyrek Mah.' de nüfusa kayıtlı Tevfik ve Kibar oğlu, 05.01.1972 doğumlu 19246919618 TC kimlik numaralı Nurettin POLAT'ın uzun zamandan beri kendisinden haber alınamaması nedeni ile TMK.'nın 32 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE, Gaiplik kararının TMK.35/2 maddesi gereğince en son alınan haber tarihi olan 2000 yılından itibaren hüküm ihtiva etmesine, karar verilmiş olup ilanen tebliğ olunur.