T.C. İSKENDERUN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSKENDERUN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : .17297182-2015/425-Ceza Dava Dosyası

İskenderun1. Asliye Ceza Mahkemesince;Nasır ve Dohuk oğlu 01/01/1989 Hama doğumlu AHMED HİCAZİ hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundanaçılan kamu davasında mahkememizin 2015/425 Esas, 2025/594 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında aynı suç maddesi uyarıncakamu davası açılmış ve sanık hakkında 20 TL ve 6000 TL adli para cezasına karar verildiği,

Gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararınson ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığatebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur. 06.11.2025