T.C. İSKENDERUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSKENDERUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Sayı: 2019/1118 Esas 11.09.2025

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle;

Mahkememizce Tahir ve Taciser'den olma, 11/10/1956 doğumlu, 253****632 T.C. Kimlik Numaralı mirasçı TUNCAY AKANER'in adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından vasiyetnamenin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Müteveffa NAZLI BEKAR tarafından düzenlettirilen İskenderun 3. Noterliğinin 25.09.2017 Tarih ve 24377 Yevmiye numaralı düzenlenme şeklindeki vasiyetnamesini kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz gerektiği; kendilerine yapılan bildirimden itibaren mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapılan kişi ya da kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verileceği ve duruşma gününün 18/11/2025 Günü saat 09:55 olduğu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.