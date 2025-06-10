T.C.

İSKENDERUN

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/40 Esas 25.04.2025

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Mahkememizce davaya konumuris Mehmet Şeso'nun mirasçılarının belirlenmesi amacıyla bir ay ara ile iki defa ilan yapılmasına ve hak sahiplerinin son ilandan başlayarak en geç bir yıl içindemirasçılık sıfatlarını bildirmeye aksi takdirde belirlenen süre içinde başvuru olmaması halinde istihkak davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla mirasın Devletekalacağının ihtarını içerir ilan yapılmasına karar verildiği ilan olunur