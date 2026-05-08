T.C. İSKENDERUN 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İSKENDERUN 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : E.25964765-2026/88-Ceza Dava Dosyası 04.05.2026

Konu : İlanen TebligatİLAN METNİ

Halil ve Hatice oğlu 10/10/1978 Araban doğumlu ENVER TANER BALTACI hakkında Sıvı veya Gaz Halindeki Enerji Hakkında Hırsızlık suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 2026/88 Esas ve 2026/163 Karar sayılı kararı ile Mahkememizin karşı yetkisizliğine, dosyanın yetki tespiti için Adana Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği,

Gerekçeli kararın sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin bu kararına karşı bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak tebliğden itibaren 2 hafta içinde itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur.