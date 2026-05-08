T.C.İSKENDERUN 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İSKENDERUN 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : E.25964765-2025/210-Ceza Dava Dosyası 04.05.2026

Konu : İlanen TebligatİLAN METNİ

Beytullah ve Yıldız oğlu 23/09/2003 Ödemiş doğumlu ÖMER BİLGEN hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 04/02/2026 tarih ve 2025/210 Esas, 2026/61 Karar sayılı ilamı ilesanığın 4 Yıl hapis cezası ve 27.900,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasınakarar verildiği,

Gerekçeli kararın sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememizin bu kararına karşı bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak tebliğden itibaren 2 hafta içinde itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur.