T.C. İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2026/140 Esas 21.05.2026

Konu : Gaiplik Hk.

MALİYE HAZİNESİ ileT.C.HATAY DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIĞI İSKENDERUN SERVİSİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Ali Deliahmet Kızı Sıdıka-Adresi Meçhul

Davacı Hazine-i Maliye vekili tarafından kayyım vasıtası ile idare edilen "Hatay İli, İskenderun İlçesi, 2. Mıntıka, 311 Parsel" sayılı gayrimenkul taşınmaz maliki Ali Deliahmet Kızı Sıdıka'nın gaipliğine karar verilmesi ve adına kayıtlı taşınmazın hazine adına tescilitalep edilmiş olup;

Gaipliğine karar verilmesi istenilen Ali Deliahmet Kızı Sıdıka'nın MK'nun 32. maddesinin 2. fıkrası gereğince hayat ve mevatından malûmatı olanlar veya mirasçıları varsa Mahkememizin 2026/140-Esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bildirilmesi ve müracaatı hususu ilan olunur.21.05.2026