T.C. İSKİLİP KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/10 Esas KARAR NO: 2025/3

DAVALI: DÖNDÜ SONGÜL

Mahkememizde görülmekte olan 2024/10 E. sayılı dava dosyasında davacı Sümer Holding A.Ş 935 Parsel, davacı Yusuf Uluer 930,934,936,937 parseller, davacı Maliye Hazinesi930,933,934 ve 1568 parseller, davacı Kamil Uluer 934 parsel yönünden kadastro tespitine itiraz etmiştir. Yapılan yargılama sonunda; 1-İskilip Asliye Hukuk Mahkemesinin 1963/164 E. sayılı dosya davacıları Kamil Uluer ve Yusuf Uluer'in açmış oldukları meni müdahale istemli davasının kabulü ile taşınmaz üzerindeki müdahalenin önlenmesine, Sungurlu Asliye Hukuk Mahkemesinin 1976/830 E. sayılı dosya davacısı Sungurlu Tekel Memurluğunun davalılar Kamil Uluer ve Yusuf Uluer aleyhine açmış oldukları meni müdahale istemli davasının reddine,Asıl dava dosyası 1979/5 E. sayılı dosya davacısı Yusuf Uluer'in davasının reddine, Çorum İli İskilip İlçesi Üçdam Köyü Şıhlar Mevkinde kain 935 parsel sayılı taşınmazın21609,73 m2 yüzölçümü ve tarla vasfıyla 7 pay olarak kabul edilerek; 1 payın Kamil oğlu 1964 doğumluDursun Uluer, 1 payın Kamil kızı 1953 doğumlu Narin Şimşek, 1 payın Kamil oğlu 1966 doğumluAbdurrahman Uluer, 1 payın Kamil oğlu 1968 doğumlu Arif Uluer, 1 payın Kamil kızı 1952 doğumlu Hamide İmal, 1 payın Kamil kızı 1957 doğumlu Döndü Topal, 1 payın Kamil kızı 1973 doğumlu Songül Yıldırım adına tapuya kayıt ve tesciline, 1.1-Birleşen 1979/10 E. Sayılı dosya davacısı Hazinenin davasının reddine, davacılarSadık Sarman ve Yusuf Uluer'indavasının reddine , davacı Kamil Uluer'in davasının kabulüne, Çorum İli İskilip İlçesi Üçdam Köyü Şıhlar Mevkinde kain 930 parsel sayılı taşınmazın 20004.27 m2 yüzölçümü ve tarla vasfıyla 7 pay olarak kabul edilerek; 1 payın Kamil oğlu 1964 doğumlu Dursun Uluer, 1 payın Kamil kızı 1953 doğumlu Narin Şimşek, 1 payın Kamil oğlu 1966 doğumluAbdurrahman Uluer,1 payın Kamil oğlu 1968 doğumlu Arif Uluer, 1 payın Kamil kızı 1952 doğumlu Hamide İmal, 1 payın Kamil kızı 1957 doğumluDöndü Topal, 1 payın Kamil kızı 1973 doğumluSongül Yıldırım adına tapuya kayıt ve tesciline, 1.2- Birleşen 1979/11 E. sayılı dosya davacısı hazinenin davasının reddine, davacılar Kamil Uluer'in ve YusufUluer'in davasının reddine, Çorum İli İskilip İlçesi Üçdam Köyü Şıhlar Mevkinde kain 933 parsel sayılı taşınmazın 9053.31 yüzölçümü ve tarla vasfıyla 7 pay olarak kabul edilerek; 1 payın Sadıkoğlu 1968 doğumluDursun Sarman, 1 payın Sadık oğlu 1969 doğumlu İlyas Sarman, 1 payın Sadık oğlu 1973 doğumlu Seydi Sarman, 1 payın Sadık oğlu 1977 doğumluAslan Sarman, 1 payın Sadık kızı 1956 doğumlu Durdu Aydınlı, 1 payın Sadık kızı 1962 doğumluFatma Vural, 1 payın Sadık kızı 1970 doğumluSevcan Topal adına tapuya kayıt ve tesciline, 1.3- Birleşen 1979/12 E. sayılı dosya davacıları Sadık Sarman ve Yusuf Uluer'in davasının reddine, davacı Kamil Uluer'in davasının kabulüne, Çorum İli İskilip İlçesi Üçdam Köyü Şıhlar Mevkinde kain 934 parsel sayılı taşınmazın 5305.37 m2yüzölçümü ve tarla vasfıyla 7 pay olarak kabul edilerek; 1 payın Kamil oğlu 1964 doğumluDursun Uluer, 1 payın Kamil kızı 1953 doğumlu Narin Şimşek, 1 payın Kamil oğlu 1966 doğumluAbdurrahman Uluer, 1 payın Kamil oğlu 1968 doğumluArif Uluer, 1 payın Kamil kızı 1952 doğumluHamide İmal, 1 payın Kamil kızı 1957 doğumlu Döndü Topal, 1 payın Kamil kızı 1973 doğumlu Songül Yıldırım, 1.4- Birleşen 1979/8 E. sayılı dosya davacısı Yusuf ULUERİN davasının kabulü ile Çorum İli İskilip İlçesi Üçdam Köyü Şıhlar Mevkinde kain 936 parsel sayılı taşınmazın 7501.23 m2 yüzölçümü ve tarla vasfıyla AHMET oğlu 1943 doğumlu, Yusuf Uluer adına tapuya kayıt ve tesciline, 1.5- Birleşen 1979/9 E. sayılı dosya davacısıYusuf Uluer'in davasının reddi ile; Çorum İli İskilip İlçesi Üçdam Köyü Şıhlar Mevkinde kain 937 parsel sayılı taşınmazın 5502.20 m2 yüzölçümü ve tarla vasfıyla 7 pay olarak kabul edilerek; 1 payın Kamil oğlu 1964 doğumluDursun Uluer, 1 payın Kamil kızı 1953 doğumluNarin Şimşek, 1 payın Kamil oğlu 1966 doğumlu Abdurrahman Uluer, 1 payın Kamil oğlu 1968 doğumluArif Uluer, 1 payın Kamil kızı 1952 doğumlu Hamide İmal, 1 payın Kamil kızı 1957 doğumluDöndü Topal, 1 payın Kamil kızı 1973 doğumlu Songül Yıldırım adına tapuya kayıt ve tesciline, 1.6- Birleşen 1979/13 E. sayılı dosya davacısı Hazinenin davasının reddine, davacılar Kamil Uluer ve Sadık Sarman'ın davasının reddine, davacı Yusuf Uluer'in davasının kabulüne, Çorum İli İskilip İlçesi Üçdam Köyü Şıhlar Mevkinde kain 1568 parsel sayılı taşınmazın 19029.87 m2 yüzölçümü ve tarla vasfıyla Ahmet oğlu 1943 doğumlu, Yusuf Uluer adına tapuya kayıt ve tesciline, karar verildiği, kararın davacı Sümer Holding A.Ş vekili Av. Gülçin Kıratlı ve davalı İskilip Mal müdürlüğü vekili Av. Elif Merve Bay tarafından istinaf edildiği, tüm araştırmalara rağmen davalı Döndü SONGÜL'ün kimlik ve adres bilgileri tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup ilamın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde mahkememiz ilamına karşı Samsun Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yoluna gidilebileceği tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.01/09/2025