T.C. ISPARTA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/39 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Merkez İlçe, Lagus Mah. 227 Ada, 23 Parsel, tarla nitelikli
Adresi: Isparta İli, Merkez İlçesi, Lağus Mahallesi,Isparta Merkez
Yüzölçümü: 1.320,79 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 5.313.694,25 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 31/03/2026 - 10:40 / Bitiş Tarih ve Saati: 07/04/2026 - 10:40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/04/2026 - 10:40 / Bitiş Tarih ve Saati: 07/05/2026 - 10:40
19/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.