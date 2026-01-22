T.C. ISPARTA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/39 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Merkez İlçe, Lagus Mah. 227 Ada, 23 Parsel, tarla nitelikli

Adresi: Isparta İli, Merkez İlçesi, Lağus Mahallesi,Isparta Merkez

Yüzölçümü: 1.320,79 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 5.313.694,25 TL

KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 31/03/2026 - 10:40 / Bitiş Tarih ve Saati: 07/04/2026 - 10:40

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/04/2026 - 10:40 / Bitiş Tarih ve Saati: 07/05/2026 - 10:40

19/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.