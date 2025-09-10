T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/329 KARAR NO: 2025/167

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mahkememizde açılan Gaiplik Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1- Davanın KABULÜ İLE; Isparta İli, Merkez İlçesi, İstiklal-2 Mahallesi, 4046 ada 3 ve 4063 ada 1 parsel (eski 3 ada 169 parsel) sayılı taşınmazlarda hissedar olan “ADİLE"'nin GAİPLİĞİNE,

2- Isparta İli, Merkez İlçesi, İstiklal-2 Mahallesi, 4046 ada 3 parsel sayılı sayılı taşınmazda hissedar "ADİLE"'nin 1/4 hissesinin (1.552,60 m2) ve Isparta İli, Merkez İlçesi, İstiklal-2 Mahallesi, 4063 ada 1 parsel sayılı sayılı taşınmazda hissedar "ADİLE"'nin 5293/125854 hissesinin (582,23 m2) ayrı ayrı hazineye intikaline, (gaip adına olan tapu kayıtlarındaki hisselerin iptali ile Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline),

3- İİK'nın 28. maddesi gereğince, hüküm özetinin Tapu Müdürlüğü'ne derhal gönderilmesine,

4- Isparta Halkbank Şubesi'nin AK012013 nolu hesabında Isparta Defterdarlığı Kayyımlık Bürosu tarafından yönetilen paranın tüm semereleri ile birlikte maliye hazinesine intikaline,

5- Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

6- Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

7- Gaiplik kararının özetinin davacı tarafından mahalli gazetede ve tirajı yüksek olan ve Türkiye de yayınlanan gazetelerden birinde ilan edilmesine,

8- Davacı tarafça dosyaya yatırılmış olup da kullanılmayan gider/delil avansının, kararın kesinleşmesinden sonra talep halinde davacıya iadesine,

9- Karar kesinleşmesi halinde dosya arası edilenIsparta 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2013/570 Esas- 2014/70 karar sayılı dosyasının mahkemesine iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine gönderilmek üzere mahkememize sunulacak dilekçe ile istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/09/2025