T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2026/166 Esas 12.06.2026 İLAN

Davacı Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Isparta ili, Merkez ilçesi, Gülcü Mahallesi 77 ada 26 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın maliklerinden Ahmet kızı Hanife MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2026/166 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur. 12.06.2026

GAİP

1-AHMET KIZI HANİFE