T.C. ISPARTA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/9 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Yayla Mah. 631 Ada, 9 Parsel, B Blok 5. Kat 22 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Gülistan Mahallesi, 2805 Sokak. Söyleyiciler İnşaat Moonlight Sitesi No:8/B 5. Kat Bağımsız Bölüm No:22Isparta Merkez

Yüzölçümü : 3.693,94 m2

Arsa Payı : 8/816

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 11:05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 11:05

05/06/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.