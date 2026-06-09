T.C. ISPARTA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ISPARTA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/9 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Yayla Mah. 631 Ada, 9 Parsel, B Blok 5. Kat 22 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : Gülistan Mahallesi, 2805 Sokak. Söyleyiciler İnşaat Moonlight Sitesi No:8/B 5. Kat Bağımsız Bölüm No:22Isparta Merkez
Yüzölçümü : 3.693,94 m2
Arsa Payı : 8/816
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 6.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 11:05
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 11:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 11:05
05/06/2026(İİK m.114 ve m.126)
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