T.C. ISPARTA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/30 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Gönen İlçe, Gönen Köyü, 5718 Parsel, tarla nitelikli

Adresi : Isparta İli, Gönen İlçesi, Gönen Köyü, Gönen/Isparta

Yüzölçümü : 16.960,00 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 4.240.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:27 / Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:27

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 11:27 / Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 11:27