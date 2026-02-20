T.C. ISPARTA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/41 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/41 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Merkez İlçe, KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, 1517 Ada, 498 Parsel,

Adresi: Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi,Isparta Merkez

Yüzölçümü: 153,32 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı Dava konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli3. Etap Revizyon uygulama imar planı içerisinde iskan sahasında kalmakta olup bitişik nizam 5 kat yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti: 9.199.200,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer: riskli yapı şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:13 / Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:13

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:13 / Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 10:13

18/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.