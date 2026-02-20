T.C. ISPARTA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
2025/41 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/41 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Merkez İlçe, KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, 1517 Ada, 498 Parsel,
Adresi: Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi,Isparta Merkez
Yüzölçümü: 153,32 m2
İmar Durumu: İnşaat tarzı Dava konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli3. Etap Revizyon uygulama imar planı içerisinde iskan sahasında kalmakta olup bitişik nizam 5 kat yapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti: 9.199.200,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer: riskli yapı şerhi vardır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:13 / Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:13
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:13 / Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 10:13
18/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.