T.C. ISPARTA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ISPARTA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/108 Esas 10.09.2025 İLAN

Mahkememizde görülmekte olan miras ortaklığına temsilci atanması davasında verilen ara karar uyarınca;

Burdur ili Merkez Yarı Mah/Köy nüfusuna kayıtlı Cilt No:86, Hane No:163, BSN:33'de nüfusa kayıtlı 27310355422 TC. Kimlik numaralı SEVİM TAŞKIN ile Burdur ili Merkez Yarı Mah/Köy nüfusuna kayıtlı Cilt No:86, Hane No:163, BSN:34'de nüfusa kayıtlı 27307355596 TC. Kimlik numaralı UMUT TAŞKIN'ın tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden, davacının miras ortaklığına temsilci atanması davasınnda, dava dilekçesinin, tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiş olup ilanen tebliğ tarihinden itibaren HMK 127,128 maddeleri uyarınca 2 haftalık cevap süresi içerisinde cevap dilekçesinin verilmesi, cevap verilmemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı T.K.'nun 28. maddesi gereğince İLANEN tebliğ olunur.