T.C. ISPARTA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ISPARTA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/9 Esas

Davacı Hazine Ve Maliye Bakanlığı İle Davalı Bekir Çelen (Süleyman Kızı Zehra ve Süleyman Karısı Emine Kayyımı)arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Dava konusu Isparta İli, Merkez ilçesi, Pirimehmet Mahallesi, 1993 ada, 41 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan ve gaip olduğu iddia edilen "Süleyman Kızı Zehra" ve "Süleyman Karısı Emine" isimli şahısların MK'nun 33. maddesi gereğince bu kişi hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2025/9Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur. 25.02.2025

