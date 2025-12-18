T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO: 2023/451 Esas

KARAR NO: 2023/572

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/11/2023 tarihli ilamı ileTCK'nun 142/2-b maddesi gereğince 3 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılan SSÇ Ömer Arslan'ın dosyasında MÜŞTEKİ Larbi ve Fatıma oğlu, 1999 doğumlu IMANE ABOUKIR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.12.2025