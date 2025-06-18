T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2025/2 Esas

KARAR NO : 2025/150

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/03/2025 tarihli ilamı ileTCK'nun 109/1 maddesi gereğince mahkumiyetine karar verilen SSÇ'e ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan Kenan ve Leyla kızı, 11/01/1995 doğumlu, Kars, Arpaçay, Tepeköyü mah/köy nüfusuna kayıtlı KADER AYDIN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçeleri kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30/05/2025