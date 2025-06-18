T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN İLAN

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/403 Esas

KARAR NO : 2025/262

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/05/2025 tarihli ilamı ile 142/2.b.1 maddesi gereğince 2 YIL 7 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Cemal ve Rim kızı, 01/01/2009 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı MERYEM HASAN,dosya müştekisi olan Hamid ve Dzeva kızı, 1964 Podgoritza doğumlu HAJRIJA JAGANJAC tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendilerine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29.05.2025