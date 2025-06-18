T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO: 2024/627 Esas

KARAR NO: 2025/280

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/05/2025 tarihli ilamı ileberaat kararı verilen SSÇ'lere ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan Kare Morris ve Iain Rankine oğlu, 1998 Yeni Zelanda doğumlu MAXIMİLİAN RANKINE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29.05.2025