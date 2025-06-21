T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO: 2023/288 Esas

KARAR NO: 2023/407

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/07/2023 tarihli ilamı ileTCK'nun 142/2-b maddesi uyarınca mahkumiyetine karar verilen SSÇ Barış Seyhan ve CMK 223/2-e maddesi uyarınca beraatine karar verilen SSÇ Mehmet Halil Coşkun'a ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan William ve Zipporah kızı, 1992 Amerika Birleşik Devletleri doğumlu NADİA WİLETTE RİGGİO tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçeleri kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.06.2025