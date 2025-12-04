T.C. İSTANBUL 1. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL 1. İFLAS DAİRESİ'NDEN

2025/3 İFLAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

3.600.000,00 1 Taşıt 34KCV390 Plakalı , 2024 Model , 963-8 G AROCS 4142B 8*4 (10388)

Tipli, Vites Tipi Manuel , Rengi Be ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 14:17 / Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2026 - 14:17

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2026 - 14:17 / Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2026 - 14:17

02/12/2025(İİK m.114/4)