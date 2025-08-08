T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2024/161 Esas

DAVALILAR: 1- EMİR CAN ÇEKEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muvazaa (TBK M.19)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin iş bu dava dosyasında davalı Emir Can Çeken'in adres araştırmasından da bir netice alınamadığında bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava Konusu, Kırklareli İli, Demirköy İlçesi, İğneada Beldesi, 961 parsel 316,00m²yüz ölçümlü, Arsa cinsli, mülkiyeti Emir Can Çeken adına, Kırklareli İli, Demirköy İlçesi, İğneada Beldesi, 962 parsel 316,00m² yüz ölçümlü, arsa cinsli, mülkiyeti Emir Can Çeken adına kayıtlı taşınmazların, konumu, mevkii, niteliği, niceliği, imar durumu, ulaşım durumu, fiili kullanımı, emsal taşınmazların piyasa alım satım değerleri dikkate alındığında:

961 parsel sayılı taşınmazın devir tarihi olan 10.05.2022 tarihi itibariyle tam hisse değeri: 625.380,41-TL, 962 parsel sayılı taşınmazın devir tarihi olan 10.05.2022 tarihi itibariyle tam hisse değerinin: 621.422,31-TL, 961 parsel sayılı taşınmazın dava tarihi olan 08.03.2024 tarihi itibariyle tam hisse değerinin: 1.314.094,32-TL, 962 parsel sayılı taşınmazın dava tarihi olan 08.03.2024 tarihi itibariyle tam hisse değerinin:1.305.777,27-TL, 961 parsel sayılı taşınmazın keşif tarihi olan 12.06.2025tarihi itibariyle tam hisse değerinin:1.751.272,00-TL, 962 parsel sayılı taşınmazın keşif tarihi olan 12.06.2025 tarihi itibariyle tam hisse değerinin; 1.740.188,00-TL olduğu belirtilmiştir. Tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.