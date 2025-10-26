T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/336 Esas

Dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan 1371 Ada, 11 Parselde kayıtlı 46.12 m² sahalı "Hasan Rıza Paşa Vakfı"ndan kargir dükkan vasıflı taşınmazın maliki Andon oğlu Dimitri'nin kim ve nerede olduğu tespit edilemediğinden İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2022/59 E. 2022/713 K. sayılı kararı ile İstanbul Defterdarının Kayyım tayin edilmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen Dava konus istanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan 1371 Ada, 11 Parselde kayıtlı 46.12 m² sahalı "Hasan Rıza Paşa Vakfı"ndan kargir dükkan vasıflı taşınmazın maliki Andon oğlu Dimitri'yi tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/336 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde, yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K.588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİP ADINA olan taşınmazın hisselerine isabet eden bedellerin işlenmiş tüm faizleri ile birlikte hazineye devrine karar verileceği ilan olunur. 08.10.2025