T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2026/127 Esas

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılıtarihli ilamı ile 89/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Elbachır Ben Ahmed ve Jmıaa Bent Alı oğlu, 31/05/1987 doğumlu, HICHAM LAGNAOUI tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.04.2026