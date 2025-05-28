T.C. İSTANBUL 11. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/380 Esas

İLGİLİ KİŞİLER: 1-AVRAM SEVİ

2-LUNA SEVİ

3-YASEF SEVİ

Mahkememizde görülmekte olan vasiyetnamenin açılması davasında;

Mahkememizce adresinize duruşma gününü bildirir duruşma zaptı, tensip zaptı vevasiyetnameler ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizin kapalı olması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. olup vasiyetnamenin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 16/09/2025 günü saat: 09:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız,müteveffa İSTREEL SEVİ tarafından Beyoğlu 47. Noterliğinin 11/01/2023 tarih ve 00178 yevmiye numarası ile düzenlettirilen ''Ben İSTREEL SEVİ olarak kendi isteğim üzerine Türkiye İş Bankası Anonim ŞirketiKuledibi Şubesi nezdinde bulunan TR 490006400000310780202806 İban Numaralı, para birimi TRY(Türk Lirası) olan vadeli mevduat hesabımda ölüm tarihinde bankadaki tüm tasarrufumu, ölümümden sonra geçerli olmak kaydı ile 034266- Beyoğlu Vergi Dairesi MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 6310030479 Vergi numaramı NEVE ŞALOM SEFARAD SİNAGOGLARI VAKFI'na bırakıyor ve vasiyet ediyorum. Bu vasiyetimi herhangi bir baskı ve etki altında kalmadan yaptım. Vukuu vefatım tarihinde tüm yasal mirasçılarımın da bu vasiyete aynen uymalarını ve aynen infaz edilmesini istiyorum." Şeklindeki düzenleme şeklindeki vasiyetname,

Beyoğlu 47. Noterliğinin 06/12/2022 tarih ve 10734 yevmiye numarası ile düzenlettirilen ''Ben İSTREEL SEVİ olarak kendi isteğim üzerine İstanbul/Kuledibi, İş Bankası Şubesi nezdinde bulunan TR 490006400000310780202806 İban Numaralı, para birimi TRY(Türk Lirası) olan vadeli mevduat hesabımda ölüm tarihinde mevcut bankadaki tüm tasarrufumu, ölümümden sonra geçerli olmak kaydı ile NEVE ŞALOM SEFARAD SİNAGOGLARI VAKFI'nabırakıyor ve vasiyet ediyorum, bu vasiyetimi herhangi bir baskı ve etki altında kalmadan yaptım. Vukuu vefatım tarihinde tüm yasal mirasçılarımın da bu vasiyete aynen uymalarını ve aynen infaz edilmesini istiyorum." Şeklindeki düzenleme şeklindeki vasiyetnameyi, kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu İLANEN tebliğ olunur.