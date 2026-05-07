T.C. İSTANBUL 12. AİLE MAHKEMESİ

İSTANBUL 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/13 Esas

KARAR NO: 2026/32

Davacı SEVARAKHON USMONOVA tarafından davalı AHLIYO TUROBOEVA aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan gerekçeye göre;

1-Davanın KABULÜ ile; davacı SEVARAKHON USMONOVA (Pasaport No:FA0824894) ile Davalı MAHLIYO TUROBOEVA'nın (Pasaport No:FA1372735) boşanmalarına dair Özbekistan Cumhuriyeti Andijan İli Sivil Mahkemesi Asaka İlçelerarası Mahkemesi'nin 27/08/2023 karar tarihli, 15/01/2025 kesinleşme tarihli, No:2-1702-2302/6106 sayılı mahkeme kararının AYNEN TANINMASINA VE TENFİZİNE,

2-Harçlar Tarifesi Uyarınca alınması gereken 732,00 TL ilam harcından peşin alınan 615,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 116,60 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3-Davacı tarafından yatırılan avanstan karşılanan tebligat ve müzekkere gideri olan 20.587,50 TL ile 615,40 TL başvurma harcı, 615,40 TL peşin harç olmak üzere toplam 21.818,30 TL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

4- kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücreti tarifesi gereğince 45.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Karar kesinleştiğinde bakiye gider avansının yatıran tarafa iadesine,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere davacı ve davalının yüzlerine karşı verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı.13/01/2026

TASHİH KARARI;

İşbu kararın 1 numarasında belirtilen;

"1-Davanın KABULÜ ile; davacı SEVARAKHON USMONOVA (Pasaport No:FA0824894) ile Davalı MAHLIYO TUROBOEVA'nın (Pasaport No:FA1372735) boşanmalarına dair Özbekistan Cumhuriyeti Andijan İli Sivil Mahkemesi Asaka İlçelerarası Mahkemesi'nin 27/08/2023 karar tarihli, 15/01/2025 kesinleşme tarihli, No:2-1702-2302/6106 sayılı mahkeme kararının AYNEN TANINMASINA VE TENFİZİNE," dair hükmün;

"1-Davanın KABULÜ ile; davacı SEVARAKHON USMONOVA (Pasaport No:FA0824894) ile Davalı MAHLIYO TUROBOEVA'nın (Pasaport No:FA1372735) evlat edinmeye dair Özbekistan Cumhuriyeti Andijan İli Sivil Mahkemesi Asaka İlçelerarası Mahkemesi'nin 27/08/2023 karar tarihli, 15/01/2025 kesinleşme tarihli, No:2-1702-2302/6106 sayılı mahkeme kararının AYNEN TANINMASINA VE TENFİZİNE," dair hükmün;" şeklinde TASHİHİNE karar verilmekle işbu tashih kararı 6100 sayılı HMK m.304 gereğince işbu gerekçeli kararın altına yazılarak imzalanıp mühürlenmesine karar verilmiştir. 09/02/2026 Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/02/2026