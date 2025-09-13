T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/642 Esas KARAR NO: 2025/343

Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/05/2025 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nun 79/1.a maddesi gereğince 2000 TL ADLİ PARA ve 3 YIL 4 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Ahmed ve Nura oğlu, 01/01/2001 Halep doğumlu ÖMER ELAHMED tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gıyabı karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve Yerel İnternet Haber Sitesinde Basın İlanı Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde istinaf talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İstinaf yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.08.09.2025