T.C. İSTANBUL 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İSTANBUL 13. İCRA DAİRESİ'NDEN
2025/19218 ESAS
1.SATIŞ TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, arttırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara e-satış.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/19218 E. Sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1.NO'LU ARAÇ SATIŞININ BİLGİLERİ:
|
Muhammen Kıymeti
|
Adedi
|
Cinsi
|
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|
3.280.000,00
|
1
|
Taşıt
|
34MUC063 Plakalı , 2025 Model , SKODA Marka , KODİAQ FL PRESTİGE 1.5 TSİ ACT 150 DSG Tipli , DXDJ55982 Motor No'lu , TMBJB7PS7ST053603 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin-Elektrik , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1498cm3 , Rengi Siyah , Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, Aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı ,aracın arka yan döşemelerinde ve bagajında eksiklerin olmadığı, stepnenin görüldüğü , Aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, Aracın boya aksamında gözle görülür bir eksikliği çizikleri olduğu , Aracın 2adet anahtarı ve ruhsatı olduğu araç km'sinin 1.158 olduğu tespit edilmiştir.
Bilirkişi raporu eklenmiştir.
Araç Tarabya otoparkı Tarabya Mah. Şalcıkır Cad. No:41 Sarıyer / İSTANBUL
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/09/2025 - 11:56
Bitiş Tarih ve Saati: 09/09/2025 - 11:56
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 24/09/2025 - 11:56
Bitiş Tarih ve Saati: 01/10/2025 - 11:56
2. NO'LU ARAÇ SATIŞININ BİLGİLERİ:
|
Muhammen Kıymeti
|
Adedi
|
Cinsi
|
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|
3.300.000,00
|
1
|
Taşıt
|
34MUC417 Plakalı , 2025 Model , SKODA Marka , KODİAQ FL PRESTİGE 1.5 DSG Tipli , DXDK26461 Motor No'lu , TMBJB7PS4ST050108 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin-Elektrik , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1498cm3 , Rengi Siyah , FİZİKİ İNCELEME VE TESPİTLER
-Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, Aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın arka yan döşemelerinde ve bagajında eksiklerin olmadığı, Aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığI , Aracın boya aksamında gözle görülür bir eksikliği çizikleri olduğu Aracın 2 Adet Anahtarı ve Ruhsatının olduğu Araç Km.sinin 988 km olduğu tespit edilmiştir.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/09/2025 - 13:37
Bitiş Tarih ve Saati: 09/09/2025 - 13:37
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 24/09/2025 - 13:37
Bitiş Tarih ve Saati: 01/10/2025 - 13:37
Satışı yapılacak 2 aracın bulunduğu adres: Tarabya Yed-i Emin Tarabya mah. Şalcıkır Cad. No:41 Sarıyer / İSTANBUL