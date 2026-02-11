T.C. İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/32 Esas

KARAR NO: 2026/132

MİRASÇILAR: EMİN DANIŞ

NECAT ASLAN

Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasında Mirasçılar Emin DANIŞ,Necat ASLAN'ın herhangi bir adresinin bulunmadığı, mirasçılar hakkında yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından mahkememiz dosya kapsamında yapılan yargılamasında;

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

1- Davanın KABULÜNE,

2- Kapalı ve mühürlü zarf içerisinde gönderilmiş olan Müteveffa Hurşit DEMİR'in ölmeden önce İstanbul 7. Noterliği'nde tanzim ettirmiş olduğu 13/02/2020 tarih ve 04243 yevmiye nolu Örnektir Düzenleme Şeklinde Vasiyetname'nin AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

3- Esasının bu şekilde kapatılmasına,

4- Vasiyetnamenin mahkememiz kasasında saklanmasına,

5- Davanın mahiyeti itibariyle harç alınmasına yer olmadığına,

6- Davanın mahiyeti itibariyle yargılama giderlerinin dosya üzerinde bırakılmasına,

Dair; tarafların yokluğunda verilen karar tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yasa yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı. 03/02/2026" tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/02/2026