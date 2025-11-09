T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Yayınlanma 9.11.2025 00:01:00
T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2025/609 Esas
KARAR NO : 2025/628
DAVALI: ERKAN ÜNLÜ - ( TC.K.N.40501635172 )
Mahkememizin 2025/609 Esas - 2025/628 Karar sayılı dosyasına ait dava dilekçesi ve Gerekçeli Kararın ilanına ilişkin ;
HÜKÜM :
1-Davanın 6102 sayılı yasanın 5/A maddesi ile 6325 sayılı yasanın 18/A-2.maddesi delaletiyle 6100 sayılı yasanın 114/2 ve 115/2. maddeleri gereğince dava şartı yokluğu nedeniyle usulden REDDİNE,
Gerekçeli kararın iki hafta içinde istinaf edilebileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/11/2025
#ilangovtr BASIN NO: ILN02330120