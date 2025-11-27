T.C. İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/941 Esas

Davacı vekilinin mahkememize vermiş olduğu 27/06/2024 tarihli dilekçesiyle BABA ADI SALİH, ANNE ADI SAKİNE OLAN 10/01/1948 DOĞUM TARİHLİ 51196162966 T.C. KİMLİK NUMARALI FATMA ÖZAYCAN hakkında gaiplik kararı verilmesini talep ve dava etmiştir Gaipliği talep edilen BABA ADI SALİH, ANNE ADI SAKİNE OLAN 10/01/1948 DOĞUM TARİHLİ 51196162966 T.C. KİMLİK NUMARALI FATMA ÖZAYCAN hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde İstanbul 14. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/941 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve mütakip maddeleri gereğince ilan olunur. 19.11.2025