T.C. İSTANBUL 15. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/578 KARAR NO: 2025/177

Bilişim sistemleri Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan mahkememizin 15/05/2025 tarih ve 2024/478 esas 2025/177 sayılı kararı ile 1 yıl 8 ay hapis ve 1.780 TL.adli para cezası (4 taksit) karar verilmiş ve kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde, Mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da tutanağa geçirilmek üzere Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak Mahkememiz kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar sanık Ali Ekber ve Hatayi oğlu, 29/11/1978 Doğumlu YILMAZ KANAŞ 'a tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.25/09/2025