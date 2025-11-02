T.C. İSTANBUL 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/645 Esas

Konu: Mirasçılık

Davacı, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle

Muris Lütfiye TAPAR(26809984624)'ın mirasçıları tespit edilmediğinden TMK. 594. Maddesi uyarınca birer ay ara ile iki defa ilan yapılmasına kararı verilmiş olup bilgisi olanların mahkememize haber vermeleri hususu birinci kez ilanen tebliğ olunur.

ANA ADI: HAYRİYE

BABA ADI: MEHMET YAVER

ÖLÜM TARİHİ: 06/10/1955

DOĞUM YERİ: KASTAMONU - TAŞKÖPRÜ