T.C. İSTANBUL 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 2.11.2025 00:01:00
T.C. İSTANBUL 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2025/645 Esas
Konu: Mirasçılık
Davacı, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle
Muris Lütfiye TAPAR(26809984624)'ın mirasçıları tespit edilmediğinden TMK. 594. Maddesi uyarınca birer ay ara ile iki defa ilan yapılmasına kararı verilmiş olup bilgisi olanların mahkememize haber vermeleri hususu birinci kez ilanen tebliğ olunur.
ANA ADI: HAYRİYE
BABA ADI: MEHMET YAVER
ÖLÜM TARİHİ: 06/10/1955
DOĞUM YERİ: KASTAMONU - TAŞKÖPRÜ
#ilangovtr BASIN NO: ILN02324860