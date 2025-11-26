T.C. İSTANBUL 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/798 Esas

Konu: Gaiplik İlanı

ÖMER FARUK TÜZÜNER'in mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliği talep edilen 17561932206T.C. Kimlik numaralı SEDAT ile AYŞE'den olma 03/03/1987 EMİNÖNÜ doğumlu ÖMER FARUK TÜZÜNER hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli ve malümatlarını İstanbul 15.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/798 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 23/09/2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 17561932206

ADI SOYADI : ÖMER FARUK TÜZÜNER

BABA ADI : SEDAT

ANA ADI : AYŞE

DOĞUM TARİHİ : 03/03/1987

DOĞUM YERİ : EMİNÖNÜ