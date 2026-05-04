T.C. İSTANBUL 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2. İLAN
T.C. İSTANBUL 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/354 Esas 15/04/2026
Konu : Gaiplik İlanı
CAN ÖZKAN'nın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliği talep edilen 40216214044 T.C. Kimlik numaralıYILMAZile GÜLZADE'denolma 16/06/1974 AŞKALEdoğumluCEM ÖZKAN hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli ve malümatlarını İstanbul 15.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/354 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 15/04/2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 40216214044
ADI SOYADI : CEM ÖZKAN
BABA ADI : YILMAZ
ANA ADI : GÜLZADE
DOĞUM TARİHİ : 16/06/1974
DOĞUM YERİ : AŞKALE