2. İLAN

T.C. İSTANBUL 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/354 Esas 15/04/2026

Konu : Gaiplik İlanı

CAN ÖZKAN'nın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliği talep edilen 40216214044 T.C. Kimlik numaralıYILMAZile GÜLZADE'denolma 16/06/1974 AŞKALEdoğumluCEM ÖZKAN hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli ve malümatlarını İstanbul 15.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/354 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 15/04/2026

GAİP

