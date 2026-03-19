T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/569 Esas

DAVALI: KEMAL GÜLKAN (ESKİ ADI:SUNDAY OLENRAWAJU ODETOLA, AREMU SOLOMON ve ESTHER oğlu,09/11/1975 doğumlu, Nijerya Cumhuriyeti Uyruklu ve T.C. Vatandaşı) Telsizler Mah. Talatpaşa Cad.No: 139İç Kapı No: 2 Kağıthane/ İSTANBUL

Davacı vekili tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle)ya ilişkin davası dava dilekçesinde, davalı ile evli olduklarını, müşterek bir çocukları olduğunu, davalının müvekkilinden gizli olarak uyuşturucu madde ticareti ile iştigal ettiğini ve yakalanarak mahkumiyet kararı verildiğini, davalının işlediği suç sebebiyle müvekkilinin müşterek çocuğun arkadaş çevresi ve kendisinin çevresi için ikametini değiştirmek zorunda kaldığını, müvekkili ve davalı arasında güven, saygı ve sevginin tamamen yitirilmiş olduğunu, davalının 2009 yılında evi terk ettiğini, müşterek çocuğun ihtiyaçlarını tek başına karşıladığını, müvekkilinin fiilen biten evliliğini hukuken de bitirmede kararlı olduğunu, müvekkili lehine davalıdan 200.000,00 TL manevi tazminatın boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte alınmasına, müvekkili lehine dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 20.000,00 TL tedbir ve yoksulluk nafakasına hükmedilmesine, her yıl ÜFE oranında artırılmasına karar verilmesine ilişkin dava dilekçesi ve tensip zaptı belirtilen adresinize davetiye ile gönderilmiş olup, tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sayılı H.M.K'nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren Mahkememize 2 hafta içinde aynı kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde (ve mevcut yazılı belgelerinizi ekleyerek, elinizde olmayanlar hakkında bulundukları yerler hakkında açıklama yaparak) cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi takdirde; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR. 04/03/2026