T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/1084 Esas

DAVALILAR: 1- DELIL IBRAHIM Mustafa ve Sehıde oğlu, 01/01/1995 Halep doğumlu, Saraç İshak Mah. Mithatpaşa Cad. No:41 İç Kapı No:9 Fatih/ İSTANBUL

2- SONA IBRAHIM Eskişehir Mah. Akağalar Cad. Forza 1 Apt No.25/1 Şişli/ İSTANBUL

Davacılar vekili Av. Günay Şalcı Göç tarafından aleyhinize açılan Evlat Edinme ve isim değişikliğine ilişkin davası dava dilekçesinde, müvekkillerinin uzun süredir çocuklarının olmadığını, çocukları çok sevdiklerini, bu nedenle Aile Çalışma Ve Sosyal İl Müdürlüğüne müracaat ettiklerini, sözleşme ile küçük çocuk Seyhcan Ibrahım'ı müvekkillerine teslim ettiklerini, küçük çocuğu çok benimsediklerini, ona can ismiyle hitap ettiklerin , büyük bir sevgi bağı kurulduğunu, küçük çocuk müvekkillerine anne ve baba şeklinde hitap ettiğini, bu nedenlerle evlat edinme davasının kabulü ile Seyhcan Ibrahım olan ismini can olarak değiştirilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiyenin yurtiçi adreslerinize tebligat yapılamadığından, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, sosyal inceleme raporuve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sayılı H.M.K'nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren Mahkememize 2 hafta içinde aynı kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde (ve mevcut yazılı belgelerinizi ekleyerek, elinizde olmayanlar hakkında bulundukları yerler hakkında açıklama yaparak ) cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi takdirde; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere Delıl IBRAHIM ile Sona IBRAHIM'a ayrı ayrı ilanen tebliğ olunur.

Ön İnceleme Durusma Günü: 16/10/2025 günü saat:10:10'da sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ön inceleme duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere Delıl IBRAHIM ile Sona IBRAHIM'a ayrı ayrı ilanen tebliğ olunur.

İstanbul ADM uzmanı tarafından düzenlenen tarihli Sosyal İnceleme Raporunda: Evlat edinilmek istenen küçüğün fiziksel ve bilişsel kapasitesinin yaşı ile uyumlu özellikler gösterdiğini, çocuk ile çift arasında ebeveyn- çocuk duygusal bağının oluştuğunu, çocuğun çifti anne ve baba olarak benimsediğini, çocuğun yaşadığı yere uyum gösterdiğini, çiftin çocuğa fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimini destekleyici koşullar sunabildiğini, çiftin çocuğun duygusal ihtiyacı, eğitimi ve sağlığı, kişilik gelişimi konusunda çocuğa gereken bakımı vermeye hazır ebeveyn motivasyonu gösterdikleri tespit edilmiş olup, çocuğun ileri ki süreçlerde fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimi açısından menfaatine uygun olacağı da düşünüldüğünden Barış Temiz ve Emine Temiz çiftinin, çocuğu evlat edinmelerinin uygun olacağı kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

Sosyal inceleme raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde, itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliği yerine geçerli olmak üzere Delıl IBRAHIM ile Sona IBRAHIM'a ayrı ayrıilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR.29/05/2025