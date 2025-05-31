T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/1760 Esas

KARAR NO : 2023/1613 Karar

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı Sanık Mehmet Ali YAPICI hakkındaki Yetkisizlik Kararı şahsın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle , gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği sayılan günden itibaren iki haftalık yasal süre içerisindeİstinaf başvuru yolu açık olmak üzerekarar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.