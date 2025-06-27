T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN
T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO: 2024/832 Esas
KARAR NO: 2024/961
Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/07/2024 tarihli yetkisizlik kararı müşteki Senegal uyruklu NDIAGA TOURE 'ye tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininGAZETEDEİLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.08/05/2025