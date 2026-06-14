T.C. İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 14.06.2026 00:01:00
T.C. İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ
1. GAİPLİK İLANI
Sayı: 2026/343 Esas
AHMET FUAT YAZICI ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen VECİYE KEVSER ATEŞ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 21.05.2026
GAİP TC KİMLİK NO : 55582430776
ADI SOYADI : VECİYE KEVSER ATEŞ
BABA ADI : KEMAL SABRİ
ANA ADI : FERİDE
DOĞUM TARİHİ : 03/05/1920
DOĞUM YERİ : ORDU
#ilangovtr BASIN NO: ILN02487880