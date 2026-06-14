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T.C. İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 14.06.2026 00:01:00

T.C. İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

1. GAİPLİK İLANI

Sayı: 2026/343 Esas

AHMET FUAT YAZICI ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen VECİYE KEVSER ATEŞ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 21.05.2026

GAİP TC KİMLİK NO : 55582430776

ADI SOYADI : VECİYE KEVSER ATEŞ

BABA ADI : KEMAL SABRİ

ANA ADI : FERİDE

DOĞUM TARİHİ : 03/05/1920

DOĞUM YERİ : ORDU

#ilangovtr BASIN NO: ILN02487880