T.C. İSTANBUL 17. AİLE MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 17. AİLE MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2021/350 Esas
KARAR NO: 2024/551
DAVALI: LOREDANA RADESCU
Davacı ARİF BİLGİÇ tarafından davalı LOREDANA RADESCU aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
"Davacının davası sübut bulduğundan kabulü ile; Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, MERKEZ Mahallesi, Cilt:5, Hane:56, BSN:26'de nüfusa kayıtlı, AHMET ve ZEKİYE oğlu, BİRECİK 12/02/1971 doğumlu, 36167206528TC kimlik nolu, davacı ARİF BİLGİÇ ile Romanya Uyruklu, 25/08/1976 Targoviste/Romanya doğumlu, davalı Loredana Radescu'nun 4721 sayılı TMK 166/1. Maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, davacının nafaka ve tazminat talebi olmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına" dair karar verilmiş olup davalının ikamet adresinin tespit edilememesi sebebiyle gerekçeli karar evrakının davalıya ilanen tebliğine karar verildiğinden ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Mahkemesine İstinaf kanun yoluna başvurabileceği, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/11/2025