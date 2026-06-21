T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2022/924 Esas

KARAR NO: 2026/140

SANIK: HÜSEİN İSLAM / İmran ve Belgis oğlu, 1972 iran doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Taksim Süleyman Pansiyon Beyoğlu/İSTANBUL

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan sanık hakkında mahkememizin 06/03/2026 gün ve 2022/924 esas ve 2026/140 karar sayılı ilamı ile TCK. Nun 142/2-b maddesi uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK. Nun53/1-a,b,d, c, 53/1-2-3 maddesindeki hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmiş verilen karar İmran ve Belgis oğlu, 1972 doğumlu, HÜSEİN İSLAM'a tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000'İN ÜSTÜNDE GAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.06.2026