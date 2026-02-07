T.C. İSTANBUL 19. İCRA CEZA MAHKEMESİ'NDEN
T.C. İSTANBUL 19. İCRA CEZA MAHKEMESİ'NDEN
DOSYA NO: 2019/380
KARAR NO: 2023/123
MÜŞTEKİ: EKOL FOODSERVİCE TURİZM SAN VE DIŞ TİC. A.Ş.
VEKİLİ: AV. MÜSÜM YAĞIZ ULUCA
SANIK: YEVHEN MAKSYMENKO, 1978 d.lu
KİMLİK NO: F******9
SUÇ: Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme
SUÇ TARİHİ: 01/04/2019
SUÇ YERİ: İSTANBUL
KARAR TARİHİ: 25/09/2023
İstanbul 19. İcra Ceza Mahkemesi'nin 2019/380 esas sayılı dosyasında Ekol Foosservise TurizmSan ve Dış Tic. A.Ş. tarafından Sanık Yevhen Maksymenko aleyhine; "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçuna istinaden açılan davanın yargılaması neticesinde 25/09/2023 tarihli duruşmada verilen nihai kararla" sanığın 83.970,00 TL ADLİ PARA CEZALARI İLE CEZALANDIRILMASINA" sanığın yokluğunda karar verilmiştir.
CMK'nun 272 ve devamı maddeleri uyarınca, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize, bir dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde karara karşı istinaf yoluna gidilebileceğinin, süresi içinde istinaf yoluna gidilmediği takdirde hükmün kesinleşeceğinin TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, iş bu ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra sanığa gerekçeli kararın tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur. 26/01/2026