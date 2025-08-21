T.C. İSTANBUL 19. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 19. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2017/72 Esas KARAR NO: 2024/292

DAVALI: KUZEY GÜZELLİK SALONU KOZMETİK VE TURİZM TİC.LTD.ŞTİ.

Davacı Reyhan Yıldırım tarafından davalı Kuzey Güzellik Salonu Kozmetik ve Turizm. Tic.Ltd.Şti. aleyhine mahkememizde açılan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davasında, 23/05/2024 tarihinde verilen kararda aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:

1- Davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine, a-Davacının kuruma bildirilen hizmet süreleri haricinde Kuzey Güzellik Salonu Kozmetik ve Turizm Ticaret Limited Şirketi unvanlı ve 1162445.34.12 sicil numaralı iş yerinde; 04/05/2011 - 30/09/2012 tarihleri arasında dönemin asgari kazanç miktarı ile hizmet akdine bağlı sigortalı olarak çalıştığının tespitine, b-Fazlaya ilişkin istemin reddine,

2- Davacı tarafça yeterli harç peşin yatırıldığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,

3- 492 Sayılı Harçlar kanunu uyarınca alınması gereken 427,60-TL maktu harçtan peşin alınan 31,40-TL harcın mahsubu ile bakiye 396,20-TL nin davalı Kuzey Güzellik Salonu Kozmetik Ve Turizm Ticaret Limited Şirketi'den alınarak Hazineye gelir kaydına,

4- 5502 sayılı yasanın 36. maddesi uyarınca SGK harçtan muaf olduğundan aleyhine harca hükmedilmemesine,

5- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca takdir olunan 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6- Davacı tarafça yapılan tebligat, müzekkere gideri olmak üzere 261,25-TL yargılama giderinin davanın kabul ve red oranları dikkate alınarak takdiren 1/2'sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 1/2'sinin davacı üzerinde bırakılmasına,

7- Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

8- Taraflarca yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde ve talepleri halinde kendilerine iadesine,

9- Kurumun feri müdahil sıfatı dolayısıyla vekalet ücreti takdiri yer olmadığına, Dair, taraf vekillerinin yüzüne karşı davalının yokluğunda kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre (7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 7/3-4 Maddesi ve 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 345/1 Maddesi gereği) içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulünce anlatıldı.23/05/2024" gerekçeli karar yerine geçerli olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 31/07/2025